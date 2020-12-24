Минпромторг расширил номенклатуру продуктов для отслеживания цен

Правительство РФ после заключения соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар будет следить за тем, чтобы в России не было всплесков цен и на другие продукты.

Минпромторг отслеживает цены на продукты по расширенной номенклатуре. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью телеканалу РБК.

"Мониторинг по более широкой номенклатуре потребительской корзины мы сегодня усилили и продолжим следить за ситуацией, чтобы таких всплесков по другой номенклатуре также не происходило", - пояснил он.

Денис Мантуров также отметил, что заключение соглашения о стабилизации цен произошло абсолютно корректно, а производители продуктов питания и предприятий торговли отреагировали с пониманием.

"Это произошло абсолютно все корректно, и предприятия-производители, и предприятия торговли отреагировали молниеносно. Никакого тут, извините, насилия точно не применялось, это была комфортная договоренность. Это сделано на определенный период, и все с пониманием к этому отнеслись", - рассказал министр.

Как ранее сообщала "РГ", соглашение о стабилизации цен было подписано 16 декабря.