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24.12.2020 14:31
Рубрика: Экономика

Минпромторг расширил номенклатуру продуктов для отслеживания цен

Текст: Светлана Ментюкова
Правительство РФ после заключения соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар будет следить за тем, чтобы в России не было всплесков цен и на другие продукты.

Минпромторг отслеживает цены на продукты по расширенной номенклатуре. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью телеканалу РБК.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"Мониторинг по более широкой номенклатуре потребительской корзины мы сегодня усилили и продолжим следить за ситуацией, чтобы таких всплесков по другой номенклатуре также не происходило", - пояснил он.

Денис Мантуров также отметил, что заключение соглашения о стабилизации цен произошло абсолютно корректно, а производители продуктов питания и предприятий торговли отреагировали с пониманием.

"Это произошло абсолютно все корректно, и предприятия-производители, и предприятия торговли отреагировали молниеносно. Никакого тут, извините, насилия точно не применялось, это была комфортная договоренность. Это сделано на определенный период, и все с пониманием к этому отнеслись", - рассказал министр.

Как ранее сообщала "РГ", соглашение о стабилизации цен было подписано 16 декабря.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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