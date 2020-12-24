На вакцины против COVID-19 выдано семь патентов

"По 131 заявке патенты уже выданы, - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной отечественным разработкам средств для борьбы с коронавирусом. - Мы уверены в каждой из них: эти изобретения действительно работают".

По словами Ивлиева, Роспатент обеспечил патентный приоритет своих заявителей, довел информацию до патентных ведомств мира, чтобы медики и ученые могли их использовать в своей работе. Тем самым были защищены права российских изобретателей на их интеллектуальную собственность.

"В том числе выдано семь патентов на вакцины: три получил Центр имени Гамалеи, четыре - НИЦ "Вектор", - добавила замдиректора Федерального института интеллектуальной собственности Татьяна Эриванцева. - Кроме того, выданы патенты на препараты для лечения коронавируса, диагностические и тест-системы, а также средства дезинфекции и индивидуальной защиты".

Средний срок первого действия по коронавирусным заявкам в Роспатенте составляет 23 рабочих дня, решение принимается за два-три месяца, отметил Григорий Ивлиев и добавил, что рад бы был еще больше повысить скорость работы своего ведомства, но из-за необходимости информационного обмена с другими странами и организациями сделать это вряд ли получится.