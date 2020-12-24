Распоряжение губернатора Новосибирской области от 24 декабря 2020 года № 214-р

В целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования нерабочих праздничных дней рекомендовать руководителям органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, объявить 31 декабря 2020 года дополнительным днем отдыха.

А.А.Травников







