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24 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Новосибирской области от 24 декабря 2020 года № 214-р

Дата подписания 24 декабря 2020 г.
Опубликован 24 декабря 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Новосибирские власти объявят 31 декабря выходным днем

В целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования нерабочих праздничных дней рекомендовать руководителям органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, объявить 31 декабря 2020 года дополнительным днем отдыха.

А.А.Травников



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