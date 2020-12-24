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24.12.2020 10:17
Рубрика: Власть

Новосибирские власти объявят 31 декабря выходным днем

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение объявить 31 декабря выходным днем. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующий документ будет подписан в самое ближайшее время.

Фото: iStock
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- Сегодня я это подкреплю соответствующим распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлен дополнительным днем отдыха, - пообещал глава региона. - В шутку могу поздравить, в первую очередь, мужчин - у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть.

Напомним, ранее Андрей Травников предлагал руководителям предприятий освободить от работы 31 декабря женщин. Он мотивировал это тем, что именно на женщин ложится основная подготовка к празднованию Нового года в каждой семье.


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