Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявлен в ФРГ

В Германии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженным в Британии. Об этом сообщил портал "Фокус-онлайн" со ссылкой на региональные власти.

Положительный результат анализов получила женщина, которая прилетела в воскресенье из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне.

Ранее на Альбионе был обнаружен новый штамм коронавируса. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны заявил, что он распространяется с большей скоростью, чем предыдущие, и требует от населения еще большей осторожности.