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24.12.2020 17:14
Рубрика: Общество

В Британии выявили еще один штамм коронавируса

Текст: Анна Полтавцева

В Великобритании выявили еще один мутировавший вариант коронавируса, сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. По его словам, он еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем тот новый, о котором уже сообщалось. Министр отметил, что специалисты зафиксировали два случая заражения, оба пациента прибыли из ЮАР.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Лондон вводит ограничения на поездки в южноафриканскую страну, обязательный двухнедельный карантин для прибывших оттуда и тех, кто находился в контакте с заболевшими, заключил Хэнкок.

Ранее об обнаружении новой разновидности коронавируса на востоке Англии Хэнкок сообщал 14 декабря. По его словам, та вариация оказалась на 70 процентов более заразной. При этом ученые не нашли подтверждения, что вирус стал более смертоносным или ухудшающим течение заболевания.

О новой вариации COVID-19 сообщили и в Малайзии. Как написала газета New Straits Times со ссылкой на гендиректора Минздрава страны Нура Хишама Абдуллу, штамм обнаружили среди 60 образцов, взятых в штате Сабах.

"Нам еще предстоит узнать клиническое воздействие этого варианта, его уровень инфицирующей способности или агрессивности", - сказал Нура Хишама.

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