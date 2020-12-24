Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России

Источником второй волны COVID-19 в России стал вирус, который уже циркулировал в нашей стране. Об этом сообщил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин, отметив, что дополнительные завозы инфекци были не нужны.

При этом в марте, когда началась первая волна пандемии, ситуация была другой, поскольку тогда большинство случаев были завозными, пишет РИА Новости. Сейчас большая часть заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами, заключил Базыкин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России началось замедление роста распространения коронавирусной инфекции и стабилизация цифр. Ежесуточная заболеваемость сейчас в 3-5 раз ниже, чем в ряде зарубежных стран. Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до единицы, такой показатель зафиксирован уже в 77 субъектах.