Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России

В России началось замедление роста распространения коронавирусной инфекции, сообщила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр", - уточнила она (цитата по ТАСС). По словам главы ведомства, ежесуточная заболеваемость коронавирусом в России в 3-5 раз ниже, чем в ряде зарубежных стран. Попова сообщила, что коэффициент распространения коронавируса в России снизился до единицы, такой показатель зафиксирован уже в 77 субъектах. А еще недавно такой показатель был в 15-20 регионах. Как пояснила Попова, показатель распространенности или коэффициент репродукции Rt означает, какое количество людей потенциально заражает один инфицированный до того момента, как он будет изолирован.

Однако есть и регионы, где по-прежнему высокие темпы распространения инфекции. В качестве примера Анна Попова привела Краснодарский край, Татарстан. Она также сообщила, что результаты почти всех тестов на коронавирус за последнюю неделю были выданы в установленные сроки - в течение 48 часов.