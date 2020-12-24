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24.12.2020 16:27
Рубрика: Происшествия

Экс-глава Клинского района Постригань осужден на 15 лет колонии

Текст: Иван Петров
Клинский городской суд Московской области в четверг вынес обвинительный приговор бывшему главе Клинского района Александру Постриганю. Судья Денис Шарапов начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимого. То есть, версия следствия полностью подтвердилась.

Согласной ей, бывший чиновник регулярно получал взятки - деньгами, имуществом и различными услугами. Взамен он обещал и предоставлял "общее покровительство и попустительство по службе".

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Кроме того, Постриганю вменили злоупотребление полномочиями. По некоторым данным, это касалось ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. Подсудимый не убедился в готовности объектов, обеспечив при этом выдачу нужной документации.

На сайте прокуратуры Московской области, представлявшей гособвинение в этом процессе, говорится, что в 2010-2011 годах Постригань получил от руководителя некоего ООО взятку в виде стройматериалов и услуг на общую сумму более 19 миллионов рублей "за оказание содействия в получении в аренду земельного участка, подписания разрешений о вводе недостроенных многоквартирных домов в эксплуатацию, а также общее покровительство деятельности коммерческой организации".

Другой организации Постригань, по данным надзорного ведомства, подписал разрешение на реконструкцию жилого объекта и строительство пяти многоквартирных домов в поселке Решетниково, на приобретение квартир в которых администрация района перечислила по муниципальным контрактам более 145 млн рублей. "Впоследствии, несмотря на то, что работы были проведены с нарушением проектной документации, он выдал разрешение на их ввод в эксплуатацию. Кроме того, Постригань подписал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию возведенного с нарушением проектной документации многоквартирного жилого дома на Волоколамском шоссе города Клина", - говорится в сообщении подмосковной прокуратуры и добавляется, что общая сумма ущерба, причиненного указанными преступлениями, превысила 38 млн рублей.

Прокурор настаивал на том, чтобы бывшего чиновника осудили на 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Именно столько судья в итоге и назначил Постриганю, добавив еще и штраф в 116 миллионов рублей.

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Бывший чиновник вину в совершении преступлений так и не признал.

Объем обвинительного приговора у Постриганя насчитывает практически то же число страниц, что и приговор экс-главы другого подмосковного района (Серпуховского) Александра Шестуна - порядка 500 страниц. Шестуну по делу о коррупционных нарушениях уже более четырех дней оглашают приговор в Подольском городском суде.

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