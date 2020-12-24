Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано сделать 31 декабря нерабочим днем. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Рабочая плата в этот день должна быть сохранена, говорится в документе.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем для всей страны. Но главы регионов сами должны принять решение о том, работать или отдыхать будут жители в этот день.