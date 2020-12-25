Распоряжение губернатора Московской области от 24 декабря 2020 года № 395-РГ "Об установлении в Московской области нерабочего дня 31 декабря 2020 года"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в целях рациональной организации рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года:

1. Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Московской области, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев







