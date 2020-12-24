Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло

На вторые сутки после вакцинации от коронавируса недомогание практически полностью прошло.

Вчера, как уже отмечалось, наблюдалась легкая ломота и тяжесть в ногах. Впервые эта реакция была замечена ровно через сутки после введения первого компонента вакцины. Ближе к полуночи дискомфорт стал уходить, а за ночь полностью исчез. Сегодня, в четверг, 24 декабря, состояние ровно то же самое, что и было в день укола, работаю как обычно. При этом в памятке, которую дают участникам масштабной вакцинации в Москве, говорится, что индивидуальные реакции организма на "Спутник V" сохраняются в течение 1-3 дней, в моем случае все завершилось за сутки.

Многие из тех, кто узнал о моем решении вакцинироваться, стали спрашивать насчет перспектив "пригубить" в Новый год. "РГ" уже писала о советах медиков по этому поводу. Первый был - не пить 42 дня. Потом другие эксперты "снизили срок" до шести дней. А следом кто-то из врачей сказал: мол, ну хоть три-то дня не пейте. В поликлинике № 107, где я проходил вакцинацию, оговаривали именно такой срок полного воздержания - 3-4 дня. Это обязательно, на Новый год можно "пригубить". Однако для чистоты эксперимента все же выбрал первоначальный период 42 дня.