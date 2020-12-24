Столичные школьники победили на Международной олимпиаде мегаполисов

Московские школьники снова порадовали блестящим выступлением на Международной олимпиаде мегаполисов. Они заняли первое место, обойдя соперников более чем из 30 городов. Об этом написал и поздравил школьников на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что ребята соревновались в математике, информатике, физике и химии.

В московскую команду вошли восемь старшеклассников. "Победители олимпиад и множества турниров по информатике Егор Лифарь и Тимофей Федосеев, математики Антон Садовничий и Данил Сибгатуллин, физики Николай Кононенко и Данила Самоделкин, химики Андрей Тырин и Тимофей Чаркин. Ребята, примите поздравления! Думаю, москвичи присоединятся. Вы молодцы!" - написал мэр.