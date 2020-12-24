Новости

В Москве девушка умерла после покушения во дворе 10:35
Телефонные аферисты заработали на россиянах 150 млрд рублей 10:23
Собянин предложил москвичам отправлять новогодние открытки 10:02
Стартап из Калифорнии представил электромобиль с дизайном в стиле неоретро 10:00
Ракова рассказала о работе горячей линии по COVID в новогодние праздники 09:51
Депутат ЛДПР выступил за приостановление авиасообщения со всеми странами 08:51
На Чукотке 31 декабря объявили нерабочим днем 08:25
Видео: Япония запустила первый беспилотный пассажирский поезд 08:07
Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России 07:43
Аргентина закроет границу для нерезидентов 07:43
В комитете Госдумы по охране здоровья призвали встречать Новый год в кругу семьи 07:10
Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом ЧМ 06:53
В ДВФУ нейросеть научили писать стихи в стиле Маяковского 06:21
В Италии начался общенациональный карантин 06:18
В РАН назвали вакцинацию способом остановить мутацию коронавируса 06:18
В Конгрессе США намерены преодолеть вето Трампа на оборонный бюджет 05:45
Уже 13-я префектура Японии заявила о вспышке птичьего гриппа 05:27
В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения салатов 05:02
Эксперты раскрыли реальные возможности космических спутников 04:40
Трамп помиловал экс-главу предвыборного штаба Манафорта и советника Стоуна 04:19
В Сингапуре подтвердили случай заражения британским штаммом коронавируса 04:13
Трамп выступил за назначение спецпрокурора для расследования итогов выборов 03:44
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году 03:44
На юго-западе Японии пропало рыболовецкое судно 03:01
Британцы назвали Маргарет Тэтчер лучшим премьером для решения проблем 02:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 10:35
Рубрика: Происшествия

В Москве девушка умерла после покушения во дворе

Текст: Сергей Бабкин

Жительница Москвы, тяжело раненная во дворе своего дома, скончалась в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

Девушка была ранена накануне вечером. Преступник дважды выстрелил в нее, когда женщина с подругами возвращалась домой на Профсоюзную улицу. Врачи несколько часов боролись за жизнь пациентки, однако сегодня стало известно, что она скончалась.

В Москве погиб журналист Михаил Бударагин

Следователи и полиция продолжают розыск убийцы. По предварительным данным, поводом для стрельбы мог стать бытовой конфликт.

Возбуждено уголовное дело, выясняются все детали инцидента.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду