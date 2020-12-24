В Москве девушка умерла после покушения во дворе

Жительница Москвы, тяжело раненная во дворе своего дома, скончалась в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

Девушка была ранена накануне вечером. Преступник дважды выстрелил в нее, когда женщина с подругами возвращалась домой на Профсоюзную улицу. Врачи несколько часов боролись за жизнь пациентки, однако сегодня стало известно, что она скончалась.

Следователи и полиция продолжают розыск убийцы. По предварительным данным, поводом для стрельбы мог стать бытовой конфликт.

Возбуждено уголовное дело, выясняются все детали инцидента.