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24.12.2020 08:05
Рубрика: Власть

Построенный для ТОФ корвет "Алдар Цыденжапов" завершил госиспытания

Текст: Анна Бондаренко
Построенный на Амурском судостроительном заводе новейший корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" полностью завершил программу государственных испытаний и готов войти в состав Тихоокеанского флота, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ.

Во время испытаний корвет провел стрельбы из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 калибра 100 миллиметров, шестиствольной артустановки АК-630. Корабль успешно сбил артиллерией крылатую ракету, подавил береговые цели, имитирующие технику и укрепления условного противника, вел огонь по буксируемому морскому щиту. Кроме того выполнил пуск по надводной цели противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Уран", отрабатывалась постановка электронных помех, проводились испытания бортового авиационного комплекса.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Уже в пятницу во Владивостоке корвет войдет в состав ТОФ, на новом корабле состоится торжественная церемония подъема Военно-морского флага.

Напомним, что третий в серии многоцелевых сторожевых кораблей проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был построен на Амурском судостроительном заводе для ТОФ. На сегодня в составе ВМФ РФ находится шесть таких кораблей: четыре - в составе Балтийского флота, еще два - "Совершенный" и "Громкий" - в составе Тихоокеанского флота. Всего у ВМФ должно появиться 24 корабля этого проекта.

Корвет назван в честь матроса эсминца "Быстрый" Алдара Цыденжапова, который 24 сентября 2010 года предотвратил пожар в машинном отделении корабля. В тот день весь экипаж эсминца "Быстрый" находился на борту и готовился к боевому походу из Фокино (Приморский край) на Камчатку. Но утром в машинном отделении из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода вспыхнул пожар. Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать утечку топлива. Получил сильнейшие ожоги, но смог сам выбраться из охваченного пламенем отсека.

Оперативные действия Алдара и его сослуживцев привели к своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном случае могла взорваться и нанести мощный урон эсминцу, на котором было около 300 человек. Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. 28 сентября его не стало. Алдару оставалось служить меньше месяца. За проявленное мужество он был посмертно удостоен звания Героя России.

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