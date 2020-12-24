Исследовательская команда студентов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета научила искусственный интеллект (ИИ) сочинять стихи. Он "творит" в стиле Владимира Маяковского, создавая ступенчатые стихотворные строки:

"Восток бросал

В одну пылающую вазу:

Берите, милые,

Но только сразу!

Простыни вод

под брюхом

Были

В метелях

Полуденной

пыли..."

Первый опыт назвали "Киберпоэма". Робот только в начале пути, и идейный вдохновитель проекта директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин относится к нему очень критично.

- Мы хотим добиться лучшего качества, а это достаточно большой объем работы. Стихи Маяковского для обучения ИИ выбрали по нескольким причинам, одна из них в том, что его обширное творческое наследие находится в открытом доступе, а кроме того, я почти уверен, что поэт был бы рад такому повороту, - говорит Илья Мирин.

Конечно, никакой робот не заменит настоящего поэта, а вот, например, того, кто сочиняет незамысловатые поздравления к юбилеям и праздникам, - запросто. ИИ может заменить корреспондентов. Он собирает из большого количества текстов на одну тему некий синтетический продукт. В Школе цифровой экономики даже есть такой проект - виртуальный "репортер", ИИ пишет новости, правда, о несуществующих событиях, но по всем новостным канонам.

"Маяковский" - не первая творческая "субличность" ИИ, разработанная в ДВФУ. Недавно магистранты создали цифрового музыканта. Обучался музыкант на основе уже существующих мелодий, сочиненных людьми. Таким образом, нейросеть делает собственную уникальную музыку, опираясь на прошлый опыт.