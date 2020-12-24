В Бурятии будут чипировать домашних собак после нападения на людей

В Бурятии введут обязательное чипирование домашних собак после случаев нападения на людей. Это поможет быстро найти владельцев животных и привлечь их к ответственности.

Такое решение было принято на заседании республиканской противоэпизоотической комиссии, экстренно собранной из-за ЧП в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ.

Напомним, вчера стая собак растерзала девушку и напала на школьника. Первая находится в больнице в тяжелом состоянии, мальчика удалось отбить.

- Компания, которая работает в рамках регулирования численности безнадзорных домашних животных, сегодня отловила десять собак. Тех, которые, по описанию, напали на девушку, - приводятся на сайте правительства региона слова главы управления ветеринарии Эрдэма Сангадиева.

Комиссия проведет эвтаназию животным, так как необходимо провести лабораторные исследования и определить, больны ли они бешенством. Администрация Улан-Удэ продолжит отлов собак в поселке Забайкальск.

Кроме того, в городе откроют "горячую линию", на которую можно будет сообщить о нарушении владельцами домашних животных правил выгула.