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24.12.2020 03:47
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае 31 декабря сделают выходным днем

Текст: Артем Красиков

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России

Как сообщили "РГ" в пресс-службе правительства региона, накануне Дегтярев на прямой линии заявил, что о нежелании объявлять последний день в году выходным. Однако после выступления Владимира Путина, который поддержал идею сделать 31 декабря нерабочим во всех регионах, глава изменил свое решение.

"Губернатор не должен торопиться с такими заявлениями, потому что это действительно выглядит как самопиар. Если президент считает, что в нынешних условиях местная власть может взять на себя решение этого вопроса, то мы это сделаем. 31 декабря в Хабаровском крае будет выходным днем. Также как и 26 декабря. Но с одним условием: мужчины должны в этот день помогать своим женам и матерям", - подчеркнул Михаил Дегтярев.

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