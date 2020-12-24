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24.12.2020 12:17
Рубрика: Происшествия

Эльмана Пашаева не допустили на процесс в нижегородском суде

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Борский городской суд не удовлетворил ходатайство одного из подсудимых о допуске к участию в процессе адвоката Эльмана Пашаева. Об этом "РГ" сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона (ОПС).

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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- С учетом мнения сторон в удовлетворении данного ходатайства судом отказано, поскольку компетенция адвоката, осуществляющего защиту подсудимого, сомнений у суда не вызвала, в то же время подсудимый не лишен возможности консультироваться с Эльманом Пашаевым вне судебного заседания, - пояснили в ОПС.

Речь идет о рассмотрении уголовного дела в отношении экс-руководителей АО "Борский водоканал" и генерального директора подрядной организации. По версии следствия, в 2017 году обвиняемые похитили денежные средства в размере свыше 1,5 миллиона рублей с помощью фиктивного договора. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, Адвокат Эльман Пашаев был лишен статуса адвоката на один год по причине нарушений при представлении им интересов артиста Михаила Ефремова.

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