Омский нефтеперерабатывающий завод в этом году отметил свое 65-летие. За годы становления нового производства проделан большой путь - от пуска первой установки до статуса одного из крупнейших предприятий страны. Какие задачи сегодня стоят перед заводом? Как он работает в условиях коронавирусных ограничений? Как выглядит будущее нефтепереработки? Об этом - наш разговор с генеральным директором Омского НПЗ "Газпром нефти" Олегом Белявским.

Олег Белявский: Завод непрерывно развивается, и благодаря этому сегодня у нас есть весьма амбици-озный план по строительству новых высокотехнологичных объектов. Фото: Сергей Коваленко

Олег Германович, масштабная модернизация уже стала характерной чертой Омского НПЗ. Не отразился ли на ваших планах непростой 2020-й год?

Олег Белявский: Несмотря на все сложности, с которыми столкнулась отрасль из-за пандемии коронавируса, модернизация производства на ОНПЗ продолжается. Мы находимся в глубине России, на значительном удалении от зарубежных рынков сбыта, поэтому наше главное конкурентное преимущество - эффективность, качество продукции, снижение ее себестоимости. Завод непрерывно развивается, и благодаря этому сегодня у нас есть весьма амбициозный план по строительству новых высокотехнологичных объектов.

2021 год станет для нас важным с точки зрения реализации проектов увеличения глубины переработки нефти. Полным ходом идут строительные работы на комплексах первичной и глубокой переработки, замедленного коксования, которые повысят эффективность процессов. Кроме этого, в первой половине будущего года мы завершим строительство установки каталитического риформинга, необходимой для производства высокооктанового бензина, а также установки гидроочистки и депарафинизации дизельных топлив, где применены уникальные российские технологии.

У нас много масштабных проектов, поэтому уходящий год для нас был ожидаемо насыщенным, непростым и потребовал дополнительных усилий коллектива предприятия, а также работающих с нами подрядных организаций. По итогам года все поставленные задачи мы, безусловно, выполним.

Омск - крупный промышленный центр России. Как предприятие заботится о его экологии?

Олег Белявский: Все проекты модернизации ОНПЗ содержат экологическую составляющую. Один из важнейших - строительство комплекса биологической очистки "Биосфера". Это крупнейший природоохранный проект для Омской области, объем инвестиций "Газпром нефти" в его реализацию составляет девятнадцать миллиардов рублей. Речь идет о сооружениях, которые более чем на 99 процентов очистят промышленные стоки, обеспечат замкнутый цикл использования воды и снизят нагрузку на городские очистные сооружения.

В целом Омский НПЗ - активный участник федеральной программы "Чистый воздух", а "Биосфера" и еще восемь наших проектов входят в план ее мероприятий. Инвестиции "Газпром нефти" в эти проекты превышают сто миллиардов рублей. Это четвертая часть бюджета программы "Чистый воздух" и более девяноста процентов вложений со стороны предприятий Омского региона. Вся же модернизация ОНПЗ - это более 300 миллиардов рублей вложений. Благодаря программе предприятие с 2008-го по 2015 год снизило воздействие на окружающую среду на 36 процентов, а к 2021-му намерено снизить еще на 28.

Предприятие открыто для диалога с природоохранными ведомствами?

Олег Белявский: Разумеется. Мы были первыми в Омской области, кто подписал партнерское соглашение с региональным минприроды. И тем самым подтвердили свою открытость и выразили готовность участвовать в укреплении системы экологического мониторинга. Несколько лет назад ОНПЗ подарил региону передвижную эколабораторию. Теперь она оперативно выезжает на замеры, чтобы по горячим следам выявить источники, загрязняющие атмосферу Омска. Кроме того, собственная передвижная лаборатория завода ведет постоянный контроль состояния воздуха в районе предприятия.

Более того, Омский НПЗ стал пилотной площадкой по внедрению в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированной системы мониторинга воздуха (АСМВ). В этом проекте "Газпром нефть" сотрудничает с Росприроднадзором и минкомсвязи России - это новшество в российской нефтепереработке. Впервые датчики измерения воздействия на окружающую среду разместятся непосредственно на технологических объектах предприятия и будут передавать данные мониторинга напрямую в систему природоохранного ведомства. Надеюсь, коллеги по отрасли возьмут на вооружение наш опыт.

Пандемия коронавируса повлияла на работу завода?

Олег Белявский: Омский НПЗ является предприятием непрерывного цикла. От бесперебойной работы завода в значительной степени зависят промышленность, социальная сфера, жизнеобеспечение регионов Сибири и Урала. Благодаря антивирусным мерам, которые оперативно разработала и внедрила "Газпром нефть", мы смогли обеспечить безопасность сотрудников. В начале пандемии ОНПЗ протестировал на коронавирус сто процентов сотрудников предприятия. Регулярное тестирование продолжается. Создана комплексная система защиты: обработка антисептиками всех поверхностей и транспорта, цифровая бесконтактная термометрия, оснащение бактерицидными лампами, социальная разметка, дистанцирование, разграничение потоков, обеспечение персонала средствами защиты. Еще до пандемии на ОНПЗ была выстроена надежная система контроля здоровья сотрудников. У нас есть собственная поликлиника, высококвалифицированные специалисты и передовое медицинское оборудование. Поэтому "стресс-тест", который устроил коронавирус для российской промышленности, мы прошли успешно.

Что-то принципиально изменилось в системе охраны труда?

Олег Белявский: Поликлиника предприятия стала основой для организации комплексной системы защиты здоровья. На ее базе создан Центр мониторинга здоровья - уникальное подразделение, которое ведет ежедневный контроль состояния каждого сотрудника предприятия и двенадцати дочерних организаций "Газпром нефти", работающих в Омске. Специалисты центра консультируют работников, составляют и корректируют схемы амбулаторного и стационарного лечения, используя самые современные средства коммуникации и цифровой обработки информации. Такая система контроля здоровья позволяет сотрудникам Омского НПЗ чувствовать себя защищенными в это сложное время. Важно и то, что наличие собственной медицинской инфраструктуры плюс использование возможностей телемедицины с дистанционным консультированием позволяют снизить нагрузку на городские больницы и поликлиники.

Отдельное направление программы "Антивирус" - поддержка врачей. Каким образом в этом участвует ОНПЗ?

Олег Белявский: Уже в марте "Газпром нефть" начала комплексную поддержку системы здравоохранения Омской области. Мы передали в распоряжение больниц более миллиона защитных очков, масок, респираторов, экранов, перчаток, антисептиков. Компания обеспечивала топливом автомобили скорой помощи. В омские больницы отправлены аппараты ИВЛ швейцарского производства. В декабре переданы мини-лаборатории, позволяющие оперативно делать анализ на коронавирус. Мы продолжим оказывать поддержку региону в борьбе с вирусом, поскольку являемся социально ориентированным предприятием. Омск - наш родной город, здесь живут наши семьи, дети, друзья. Поэтому мы не можем остаться в стороне и оперативно реагируем на его проблемы.

Мы живем в эпоху цифровых технологий. Насколько продвинулось в этом направлении ваше предприятие?

Олег Белявский: Мы делаем ставку на системное внедрение цифровых инноваций в процессы непрерывного производства. Это открывает дорогу развитию новых цифровых сегментов. Совершенствуем системы управления технологическим процессом, отгрузки и учета готовых нефтепродуктов. И тем самым влияем на качество, безопасность, экологичность.

В "Газпром нефти" ОНПЗ выбран в качестве пилотной площадки для реализации концепции Центра управления производством. Диспетчерские и центры, координирующие информацию, есть на любом промышленном предприятии, однако новая система - это совершенно иной уровень, позволяющий широко внедрять цифровые программы, исключая влияние человека. "Цифра" позволяет быстро и четко реагировать на события, изменения, отклонения от производственного плана. И тем самым повышать оперативность и точность, что в итоге сделает наше предприятие еще более эффективным.

Развивая производство, ОНПЗ применяет передовые отечественные разработки, формируя устойчивый спрос на российское оборудование и технологии. Наравне с крупнейшими федеральными компаниями в этом процессе задействованы и омские: производители металлоконструкций, строительно-монтажные организации и даже разработчики цифровых систем надежности оборудования.

Новые технологии меняют требования к сотрудникам?

Олег Белявский: Конечно, модернизация, цифровизация и все, что связано с опережающим развитием, требует от коллектива серьезных навыков и знаний. Поэтому в 2014 году мы приняли решение о создании базовой кафедры в ОмГТУ для подготовки высококвалифицированных кадров для нефтеперерабатывающей отрасли. Совместно с минобразования разработали новые программы. Ввели дополнительные предметы, которые позволяют студентам расширить кругозор, углубить знания о современных подходах к деятельности предприятия. Нам важно получить по окончании университета готового специалиста, которого не надо переучивать. Сейчас три поколения выпускников "нового типа" уже работают на ОНПЗ и весьма успешно справляются со своими задачами.

На предприятии есть трехлетняя программа развития персонала, которая помогает молодежи быстро адаптироваться к нашим требованиям и культуре, влиться в производственную и общественную жизнь. Становлению и росту специалистов помогают многочисленные конкурсы профессионального мастерства, конференции, самостоятельная работа под руководством опытных наставников. В результате молодежь быстро растет, поднимается по карьерной лестнице, помогая развиваться предприятию.

Мы плотно сотрудничаем и с техникумами, стараясь прививать молодым специалистам среднего звена инновационный образ мышления, создаем интерактивные классы. Это позволяет студентам понимать особенности современного производства, оборудования и суть задач, которые им придется решать после выпуска.

Сейчас Омский НПЗ реализует новый профориентационный проект для школьников "Цифровой завод". Старшеклассники девяти школ Омска смогут пройти специальную программу, ориентированную на изучение цифровых технологий и машинного обучения. Думаю, проект поможет привлечь в нефтехимию подрастающую талантливую молодежь.

Олег Германович, а каким будет ОНПЗ через десять лет?

Олег Белявский: Очевидно, что мы станем еще более эффективным, интеллектуальным предприятием. Уже сейчас у нас на вооружении немало инновационных решений. И сегодняшнее развитие цифровых инструментов управления производством во многом определяет то, каким ОНПЗ станет в будущем.

Мы уже научились дистанционно, с минимальным влиянием человеческого фактора, управлять отдельными производственными объектами. В будущем по такому же принципу люди станут управлять целым комплексом установок с одного компьютера, внося в процесс необходимые корректировки.

Справка

Омский НПЗ "Газпром нефти" выпускает порядка пятидесяити видов нефтепродуктов: высокооктановый бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, бытовой газ, топочный мазут, бензол, толуол, ортоксилол, параксилол, битум, кокс, техническую серу и другую продукцию. Все моторные топлива соответствуют высшему экологическому классу "Евро-5".