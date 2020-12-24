Пьеса Чехова "Дядя Ваня" - из категории вечных. Сколько бы ни ставили, всякий раз звучит по-новому и всегда актуальна. В очередной раз это попытался доказать Омский театр драмы. Билеты разлетаются, едва появившись в кассе.

Спектакль идет на Малой сцене, и события чеховской драмы развиваются вплотную к зрителям. Фото: Предоставлено Омским театром драмы

Спектакль поставили на малой сцене. Это принципиальный выбор режиссера: зрители являются едва ли не участниками событий. Современный подиум соседствует с деревенскими качелями, классический сюртук - с клубным пиджаком, галоши - с кроссовками. А здоровье местных жителей, как и теперь, в пандемию, оставляет желать лучшего.

Происходящее на сцене понятно и близко современникам. Неразделенная любовь и поиски смысла жизни. Досада и сожаление по бездарно прожитым годам. Высокие чувства и запретные желания. Монологи будто написаны сегодня.

Начало кажется неожиданным. Под звуки бубна на подиуме появляются танцующие туземцы, за спинами которых красуется карта Африки. Впрочем, это неспроста: очень скоро здесь, в отдельно взятом имении, разразятся настоящие африканские страсти.

Сначала все невинно. Стареющий, больной и праздный профессор привозит в усадьбу красотку a la Мэрилин Монро. Налаженная жизнь большого муравейника с появлением стрекозы и трутня вдруг дает сбой. Деревенские трудоголики, забыв о делах, начинают лениться, витать в облаках, философствовать и сомневаться.

Еще проглядывает солнце, но уже накрапывает дождь. С приближением ночи каждую мизансцену завершает мощный грохот грома и ослепительная вспышка молнии.

Но и без грохота запоминающихся мизансцен хватает. Хирург отстраненно манипулирует скальпелем и признается под стенания пациента, что сам удивлен неизменно успешному исходу операций, даже когда он в стельку пьян. Талант не пропьешь... Рыдает дуэт несчастных женщин - безответно влюбленной в эскулапа дурнушки и страдающей от мужа-старика красавицы. Белоснежное платье "Мэрилин Монро" в объятиях потерявшего голову живописца превращается в заляпанную красками палитру.

Режиссер Георгий Цхвирава признается, что ничего, собственно, не придумал. Просто внимательно читал первоисточник. Чехов, по мнению художника, неисчерпаем. А ставить "Дядю Ваню" - настоящее счастье. И актеры с ним солидарны.

- Работать безумно интересно, - признается исполнитель главной роли Олег Теплоухов. - Да и близость к зрителю на малой сцене обостряет чувства, "искрит" сильнее.

Зрители после спектакля возбужденно делятся: "Дядя Ваня такой несуразный и такой трогательный". "Падающие декорации впечатляют". "От финального монолога Сони - мурашки по спине". "Чехову бы понравилось".

Театральные эксперты высоко оценили работу Омской драмы: "Дядя Ваня" выдвинут на премию "Золотая маска" в пяти номинациях: как "спектакль малой формы", за работу режиссера (Георгий Цхвирава), за женскую роль (Соня - Кристина Лапшина), мужскую роль (дядя Ваня - Олег Теплоухов) и роль второго плана (Телегин - Иван Маленьких).