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24.12.2020 14:10

СУЭК завершила реставрацию истребителя-бомбардировщика Су-17

В ООО "Сиб-Дамель" - крупном заводе по ремонту и производству горношахтного оборудования, входящим в состав компании "СУЭК-Кузбасс" - завершена реставрация истребителя-бомбардировщика Су-17.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Самолет в ноябре доставили в Кузбасс по договоренности губернатора региона Сергея Цивилева с руководством Министерства обороны РФ. Реставрация Cу 17 - одно из мероприятий в рамках Года памяти и славы, объявленного президентом России. Работы на заводе выполнены благодаря сотрудничеству компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) с администраций Ленинска-Кузнецкого городского округа.

У заводчан уже был опыт реконструкции боевой техники для создания два года назад городского сквера патриотов "Боевая слава Сибири". Но Су-17 преподнес ряд проблем. Прежде всего, сами размеры самолета. Длина составляет 19 метров, размах крыльев - почти 14 метров, высота с учетом шасси - более пяти метров. И вес под шесть тонн. Специалистам предприятия в процессе работы пришлось изготовить прототипы недостающих элементов в натуральную величину - муляж реактивных снарядов и осколочно-фугасной бомбы, отреставрировать нуждающиеся в этом другие детали. Сняли старое покрытие до заводской грунтовки, загрунтовали заново и покрасили. Теперь уже в серебристый цвет. На этой стадии процесса тоже хватило своих нюансов.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

- Мне с такими объемными машинами еще не доводилось работать, - рассказывает задействованный на покраске работник ООО "Сиб-Дамель" Сергей Тихонов. - Пришлось подходить вариативно - где-то подбираться к месту нанесения краски снизу, где-то сверху, а где-то и с подъемного крана. Вообще, намного сложней военную технику реставрировать. Но все в итоге получилось.

Посмотреть, как выглядит самолет в результате контрольной сборки, пришли представители администрации Ленинска-Кузнецкого городского округа. Увиденным остались очень довольны.

- Техника, конечно, впечатляет - сразу чувствуется сила, мощь и красота российского оружия, - говорит исполняющий обязанности первого заместителя главы городского округа Рашид Бедертдинов. - Я видел, каким "покалеченным" пришел этот самолет на завод. Думал, что уже не сможем его как надо восстановить. Смогли. Работа, конечно, была проделана большая и в короткие сроки. Просто молодцы. Огромная благодарность специалистам, непосредственно задействованным на реставрации, всему коллективу "Сиб-Дамеля" и компании "СУЭК-Кузбасс".

В дальнейшем Су 17 будет вновь частично демонтирован и оставлен на хранение на спецплощадке до будущей весны. Планируется, что в сквере патриотов "Боевая слава Сибири" будет подготовлен постамент для истребителя-бомбардировщика, и к майским праздникам самолет окончательно установят рядом с другими образцами военной техники.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 13 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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