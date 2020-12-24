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24.12.2020 14:05
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске главу управления автодорогами арестовали за взятки

Текст: Наталья Граф

Железнодорожный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения руководителю областного управления дорог, подозреваемому в коррупции.

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- По ходатайству следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУТ СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и пять суток, сообщили в суде.

Глава госучреждения будет находиться в следственном изоляторе до 26 января 2021 года.

По версии следствия, чиновник получил от предпринимателей, занимающихся строительством автодорог, сначала около ста тысяч, а затем пять миллионов рублей за свое покровительство. Посредником в этой сделке стал его брат. В отношении руководителя управления возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере

Родственник госслужащего и представители коммерческих фирм также находятся под следствием.

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