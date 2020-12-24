Пандемия и стремление сократить количество контактов повлияли и на главную новогоднюю традицию. По данным "Авито", в прошлом году Деда Мороза приглашали домой 32 процента россиян, а теперь многие из них предпочитают получать видеозвонки от сказочного персонажа.

- В текущем году семь процентов опрошенных россиян выбрали именно этот способ. При заказе такой услуги Дедушка поздравит ребенка в скайпе или зуме, прочитает письмо, похвалит за хорошее поведение и отметки, послушает стихотворение, загадает загадку и даст наставления на следующий год, - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель маркетинговых проектов "Авито" Иван Чулков.

Сибиряки охотно подрабатывают таким способом. Предложение поздравительных услуг онлайн выросло почти в четыре раза. В столицах общение с Дедом Морозом обойдется в две-четыре тысячи рублей, в городах Сибири - в два раза дешевле.

Конкуренцию профессионалам в этом году готовы составить папы и дедушки: по данным опроса, участие в котором приняло порядка десяти тысяч россиян, в каждой пятой семье ватную бороду и красный колпак наденет кто-то из родственников.

Впрочем, молодые аниматоры по заявкам клиентов готовы поменять антураж. Почти половина опрошенных родителей признали, что готовы принимать поздравления от героев популярных мультиков "Маша и Медведь", "Холодное сердце", "Фиксики" и "Ми-ми-мишки". Предложение услуг аниматоров, готовых нарядиться в праздничные костюмы, в Омске выросло на четыре процента по сравнению с прошлым годом.

38 процентов опрошенных заявили, что вообще обойдутся без маскарада. Кстати, примерно столько же было в прошлом году.

Тем временем пандемия заставляет невостребованных аниматоров искать себе применение в иных сферах. Часть перешла на различные виды работ в удаленном режиме (доля таких вакансий в Омской области за год выросла вдвое), часть - в такси и курьерские службы.

- В тройку городов с самым большим спросом на курьеров вошли Омск (рост числа вакансий к прошлому году - 434 процента), Красноярск (на 378 процентов) и Барнаул (плюс 344 процента). Заработная плата в этой сфере колеблется от двадцати до сорока тысяч рублей в месяц, - сообщил Иван Чулков.