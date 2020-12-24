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24.12.2020 10:14
Рубрика: Происшествия

В Томске будут судить насильника, найденного по ДНК его сына

Текст: Наталья Граф
В Томской области СК завершил расследование уголовного дела в отношении серийного насильника из города Стрежевого. Выйти на след преступника удалось по ДНК его сына.
"Хабаровский маньяк" признан невменяемым

На протяжении 12 лет работник нефтяной компании держал в страхе маленький городок, в котором проживает всего около 40 тысяч человек. Все эти годы неизвестный злоумышленник нападал на женщин, но преступления так и оставались нераскрытыми. Как выяснилось, маньяк умел как следует замести следы, так как в советское время работал в уголовном розыске.

- Свои действия он совершал в ночное время в безлюдных местах, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Томской области Елена Лебедева. - В ходе расследования уголовного дела сотрудники отдела криминалистики регионального СК России более 20 раз выезжали в Стрежевой для проведения координации следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений

Вычислить преступника удалось благодаря современным технологиям. На протяжении нескольких лет у проживающих в Стрежевом мужчин брали анализы ДНК. Среди генотипируемых первым под подозрение попал биологический сын обвиняемого. Однако оказалось, что на момент совершения первого преступления в 2004 году ему было всего восемь лет. Тогда подозрения пали на его отца.

- В результате исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик при производстве дополнительной генотипоскопической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Впоследствии он был опознан одной из потерпевших, - - рассказали следователи.

В ближайшее время уголовное дело в отношении серийного насильника будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину в совершенных преступлениях он не признал.

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