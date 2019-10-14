Новости

Житель ямальского села перепел хит группы Metallica на ненецком 15:52
Красноярская полиция начала проверку гибели мэра Абакана в ДТП 15:51
Канатная дорога в Москве меняет режим работы 15:42
Испанский суд выдал новый ордер на арест Пучдемона 15:37
Археологи нашли 1000 объектов, столетиями скрытых от людских глаз 15:31
Жительница Удмуртии вышла замуж за многоженца 15:31
В Волгограде будут выпускать самолеты из стеклопластика 15:25
Загадочных древних "хоббитов" признали чудом эволюции 15:24
Названа причина смертельного ДТП с мэром Абакана 15:22
Актера и певца Патрика Брюэля обвинили в насилии над массажистками 15:18
СК показал видео подозреваемого в серии изнасилований в Томской области 15:15
Британского педофила нашли мертвым в тюрьме 15:12
Geely полностью раскрыла новый кроссовер Icon 15:08
Медведев поручил увеличить темпы строительства яслей 15:07
В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного 15:07
25-летняя вокалистка культовой группы f(x) Солли покончила с собой 15:00
В Абакане назначен и.о. города вместо погибшего в ДТП мэра 14:55
Песков прокомментировал идею изучения "путинизма" 14:53
Песков одобрил идею опроса по храму в Екатеринбурге 14:52
В ДНР заявили об усилении обстрелов в Донбассе перед встречей в Минске 14:52
Путин подарит саудовскому монарху кречета 14:46
Названы лучшие российские курорты для катания на сноуборде 14:43
В Астрахани задержаны полицейские за фальсификацию дела о наркопритоне 14:43
Фото: В Хабаровском крае замечен трон из "Игры престолов" 14:40
В Гонконге протестующие впервые использовали самодельную бомбу 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
14.10.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК показал видео подозреваемого в серии изнасилований в Томской области

Текст: Наталья Граф (Томск)

Суд арестовал жителя города Стрежевого Томской области, подозреваемого в многочисленных изнасилованиях.

- По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает Следственный комитет РФ.

СМИ: Алтайского маньяка задержали на Кипре

В настоящее время с обвиняемым в сексуальном насилии проводятся следственные действия. Пострадавшие от маньяка горожанки приглашаются на процедуру опознания. На видеоролике, размещенном Следственным комитетом, видно, что подозреваемый демонстрирует как вскрывал двери и проникал в частный дом. 60-летний сотрудник управления экономической безопасности нефтяной компании был задержан сотрудниками УМВД и УФСБ Томской области.

Фото: youtube.com
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове был судим за изнасилование

Правоохранители подозревают, что именно он на протяжении 15 лет держал в страхе маленький городок, в котором проживает всего около 40 тысяч человек. Все эти годы неизвестный злоумышленник нападал на женщин, но преступления так и оставались не раскрытыми. Возможно, насильник умел как следует замести следы, так как в советское время работал в уголовном розыске.

Сексуального маньяка вычислили благодаря современным технологиям. На протяжении нескольких лет у проживающих в Стрежевом мужчин брали анализы ДНК.

- В результате исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик при производстве дополнительной генотипоскопической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого, - сообщают следователи. - Впоследствии он был опознан одной из потерпевших.

Однако, как оказывается это уже не первый серийный насильник, орудующий в Стрежевом. В 2010 году в городе уже задерживали маньяка по подозрению в целой серии изнасилований, совершенных в период с 2002 по 2010 годы. Тогда им оказался 48-летний безработный.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Врачи смогут оказывать экстренную помощь без согласия пациента
Сирия начала переброску войск на север страны
Преемницу Меркель пригласили увидеть Крым своими глазами