СК показал видео подозреваемого в серии изнасилований в Томской области

Суд арестовал жителя города Стрежевого Томской области, подозреваемого в многочисленных изнасилованиях.

- По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает Следственный комитет РФ.

В настоящее время с обвиняемым в сексуальном насилии проводятся следственные действия. Пострадавшие от маньяка горожанки приглашаются на процедуру опознания. На видеоролике, размещенном Следственным комитетом, видно, что подозреваемый демонстрирует как вскрывал двери и проникал в частный дом. 60-летний сотрудник управления экономической безопасности нефтяной компании был задержан сотрудниками УМВД и УФСБ Томской области.

Правоохранители подозревают, что именно он на протяжении 15 лет держал в страхе маленький городок, в котором проживает всего около 40 тысяч человек. Все эти годы неизвестный злоумышленник нападал на женщин, но преступления так и оставались не раскрытыми. Возможно, насильник умел как следует замести следы, так как в советское время работал в уголовном розыске.

Сексуального маньяка вычислили благодаря современным технологиям. На протяжении нескольких лет у проживающих в Стрежевом мужчин брали анализы ДНК.

- В результате исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик при производстве дополнительной генотипоскопической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого, - сообщают следователи. - Впоследствии он был опознан одной из потерпевших.

Однако, как оказывается это уже не первый серийный насильник, орудующий в Стрежевом. В 2010 году в городе уже задерживали маньяка по подозрению в целой серии изнасилований, совершенных в период с 2002 по 2010 годы. Тогда им оказался 48-летний безработный.