В Дагестане 31 декабря объявили выходным днем

Врио главы Дагестана Сергей Меликов объявил выходным днем 31 декабря.

Об этом он сообщил на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавируса, проинформировали "РГ" в пресс-службе Меликова.

Согласно распоряжению главы республики, от работы в этот день освобождены все госслужащие, вместо 31 декабря их привлекут на службу в субботу 26 декабря.

Кроме этого, освободить для отдыха 31 декабря рекомендовано остальным работодателям региона.

Накануне президент по предложению "Единой России" рекомендовал сделать 31 декабря нерабочим.