Власти Карачаево-Черкесии объявили 31 декабря выходным днем

Жители Карачаево-Черкесии будут отдыхать 31 декабря, рабочим днем объявлена суббота 26 декабря, Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем официальном Instagram-аккаунте.

Он отметил, что такое решение принято в связи с рекомендациями президента России Владимира Путина, объявленных на заседании Госсовета. Глава государства поддержал инициативу "Единой России", выдвинутую ранее.

По словам Темрезова, в последний день года людям всегда не хватает времени на предпраздничные хлопоты: подготовку стола, украшение дома и покупку подарков.

"Сейчас у нас есть возможность разделить радость ожидания праздника со своими любимыми родными и близкими", - отмечает глава Карачаево-Черкесии.

Ранее выходным днем 31 декабря объявили в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Ингушетии.