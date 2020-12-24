В Ростовской области 31 декабря объявили выходным

Указ об объявлении выходным 31 декабря подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

За предоставленный день отдыха ростовчанам придется выйти на работу в эту субботу, 26 декабря.

Как сообщается на сайте правительства региона, пока нововведение затрагивает только госслужащих.

Между тем губернатор рекомендовал руководителям всех организаций, включая коммерческие предприятия и ИП освободить своих сотрудников от работы в последний день года.

Ранее выходной 31 декабря по югу России был объявлен также в Ингушетии.