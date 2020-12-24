Указ губернатора Ростовской области от 24 декабря 2020 года № 44 "О переносе выходного дня"

1. Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 г., лиц, замещающих в органах исполнительной власти Ростовской области государственные должности Ростовской области, должности государственной гражданской службы Ростовской области и иные должности, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 г.

2. Рекомендовать руководителям государственных органов, не являющихся органами исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать рабочее (служебное) время работников в декабре 2020 г. в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







