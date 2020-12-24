Регионы смогут увеличивать число парковок около домов

Определять, сколько парковочных мест должно быть около новостройки, обязаны будут региональные власти. Минимальное количество машино-мест на стоянках около жилых домов и общественно-деловых зданий должно быть установлено в региональных нормативах градостроительного проектирования, указано в новом постановлении правительства (вступит в силу с 29 декабря).

Не должно быть ситуаций, когда в доме 300 квартир, у жителей 450 машин,а сделано всего 100 парковочных мест, подчеркивают в минстрое. Фото: РИА Новости

Также власти региона должны определить минимальную вместимость парковок около зон отдыха, курортных зон и лесопарков. Инициативу приветствуют во Всероссийском обществе автомобилистов. Постановление позволит требовать от застройщиков обустройства нормального количества парковочных мест, которые пока рассчитываются по нормам советских времен (одно машино-место на примерно 80 кв.м жилья). Это очень мало, считают в ВОА.

В одном из вариантов свода правил о планировке поселений рекомендуется обустраивать по 1,2 машино-места на каждую квартиру в домах эконом-класса, по 2 места на квартиры бизнес-класса, что больше соответствует обилию автомобилей в современных городах. Однако эти нормы не считаются обязательными. В Общероссийском народном фронте (ОНФ), напротив, отрицательно отнеслись к нововведениям. "Очевидно, что регионы будут уменьшать количество парковочных мест, - считает руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. - Например, в Москве уже проектируются строения, где предусмотрено 100 машино-мест на тысячу жителей, что в три раза меньше реального уровня автомобилизации".

Право регулировать количество парковочных мест есть у регионов уже несколько лет, отмечает руководитель комиссии по вопросам ценообразования в строительстве Общественного совета минстроя, президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Практически все города-миллионники, где наиболее остро стоит вопрос с парковками, такие нормативы разработали. В некоторых даже установлены разные нормы по парковкам для разных районов города. Новый документ легализует уже сложившуюся практику.

"Все муниципалитеты норматив по парковкам ужесточают, - отмечает Глушков. - Другие примеры мне неизвестны. Все понимают, что уровень автомобилизации очень высок. Но устанавливать единый для страны норматив не совсем верно, так как есть территории и с менее плотной застройкой, добавил Глушков.

В Санкт-Петербурге и Владивостоке сейчас приняты весьма жесткие нормативы в отношении парковок, что продиктовано градостроительной ситуацией, статусом городов, особенностями климата и рельефа, говорит руководитель архитектурной мастерской "Гипрогорпроект" Иван Брызгалов.

Напротив, в Пермском крае и Тюменской области нормативы гораздо мягче, так как там меньше плотность населения и застроенность территории.

Не должно быть ситуаций, когда у дома на 300 квартир, где у жителей 450 автомобилей, сделано всего 100 парковочных мест, и между соседями начинаются войны за то, кто поставит автомобиль у дома на ночь, подчеркивали ранее в минстрое. Регионы должны понимать свою ответственность.

Не должно быть ситуаций, когда в доме 300 квартир, у жителей 450 машин, а сделано всего 100 парковочных мест, подчеркивают в минстрое

Между тем пространство около жилых домов может уплотниться еще больше. Минтранс предложил отменить действующий сейчас запрет устраивать парковки около многоквартирных домов для автобусов и грузовиков, вернувшихся из рейса. Эта норма отсутствует в проекте приказа, подготовленном министерством.

Как пояснили "РГ" в минтрансе, в соответствии с законодательством ведомственный акт не может устанавливать излишние требования по отношению к федеральному закону.

Потому запрет отменят с 1 января 2021 года, а проблема останется.