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24.12.2020 09:40
Рубрика: Власть

Аксенов оценил злорадную реакцию Киева на водный дефицит в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Властям Украины вместо того, чтобы радоваться проблемам водоснабжения Крыма, следовало бы заняться улучшением дел в собственной стране. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил глава РК Сергей Аксенов.

В Крыму ответили на заявление Украины о водоснабжении полуострова

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что украинские власти возобновят поставки воды в Крым только после "деоккупации" полуострова.

Глава республики заверил, что крымчане справятся с водной блокадой "так же, как справились с транспортной, продовольственной, энергетической, дипломатической". По словам главы региона, ученые обнаружили на полуострове немало подземных запасов пресной воды. Вместе с тем, в республике проводятся работы для преодоления водного дефицита, на что из федерального бюджета уже выделено около 50 миллиардов рублей.

Комментируя слова об "аннексии Крыма" украинских политиков, которые забыли о своих гражданах, Аксенов сказал, что ему жалко простых украинцев. По мнению главы Крыма, сейчас государство Украина находится в состоянии распада: "промышленность уничтожена, демографическая катастрофа". В связи с этим он рекомендовал озабоченным "аннексией" полуострова представителям украинской власти наконец начать улучшать дела в своей стране и "оставить в покое наш Крым".

Аксенов назвал сроки возведения первой опреснительной станции в Крыму

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

На состоявшейся на прошлой неделе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал пути преодоления водного дефицита на полуострове.

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