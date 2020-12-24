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24.12.2020 16:38
Рубрика: Происшествия

На Кубани по подозрению в коррупции задержали командира взвода ДПС

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани в рамках расследования уголовного дела о коррупции в Горячем Ключе задержан командир взвода ДПС. По данным следствия, он покровительствовал преступной группе, которая занималась получением взяток от водителей. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

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"По версии следствия, командир взвода ДПС распределял наряды инспекторов, находящихся в его подчинении. Кроме того, он обещал подчиненным общее покровительство и попустительство по службе, а взамен систематически получал денежное вознаграждение",- сообщили в следственном ведомстве.

Как ранее уже писала "РГ", в отношении пяти сотрудников отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Горячему Ключу сейчас возбуждено уголовное дело. В нем также фигурируют несколько других должностных лиц и четыре местных жителя в возрасте от 33 лет до 41 года.

В следственном ведомстве рассказали, что действия группы были распределены между ее участниками. Посредники правоохранителей прятались рядом с трассой вблизи села Хребтового и скрытно фотографировали нарушения ПДД, которые допускали водители. После этого инспекторы ГИБДД, уже с учетом полученных от знакомых данных, останавливали машины. Полицейские предлагали водителям заплатить деньги в обмен на то, что их не будут привлекать к ответственности и составлять штрафы. Водители соглашались и перечисляли на банковскую карту посредника деньги, которые затем распределялись между участниками группы. В результате, в период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года подозреваемые получили от водителей свыше одного миллиона рублей.

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Сейчас командир этого взвода задержан, а следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте и заключении под стражу. Правоохранители пытаются выяснить и другие возможные эпизоды его незаконной деятельности.

Тем временем, в полиции заявили, что командир взвода ДПС по Горячему Ключу отстранен от служебных обязанностей. "Если его вина будет доказана, то полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей

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