Против бывшего вице-губернатора Кубани возбудили уголовное дело

В информации, размещенной в четверг на официальном сайте СУ СКР по региону, фамилия подозреваемого не сообщается, но как удалось выяснить корреспонденту "РГ", речь идет о Сергее Пуликовском, занимавшем пост вице-губернатора Краснодарского края с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года.

По версии следствия, он в нарушение установленного законодательством запрета на участие в предпринимательской деятельности осуществлял "ее лично и с помощью доверенного лица, являющегося председателем совета директоров строительной организации". Эта организация в августе 2015 года приступила к многоэтажной жилой застройке на шоссе Нефтяников в городе Краснодаре. А спустя два года, как следует из материалов дела, передала имущественные права на жилые и нежилые помещения подконтрольному юридическому лицу.

По данным следствия, эта организация приобрела 252 квартиры, не менее 44 нежилых помещений и 197 машино-мест, при этом оплата была произведена ничем не обеспеченными векселями. И все это при содействии и активном участии подозреваемого.

- В период с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года подозреваемый, используя свое должностное положение и авторитет, способствовал продвижению коммерческих интересов строительной организации через свое доверенное лицо, - сообщает пресс-служба краевого управления СКР. - От деятельности данного предприятия он получал часть дохода, которую расходовал по своему усмотрению. Кроме того, в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили материальную выгоду в виде получения права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 квадратного метра стоимостью более 12,8 миллиона рублей.

Корреспондент "РГ" дозвонилась Сергею Пуликовскому. Бывший вице-губернатор Кубани сказал, что о возбуждении уголовного дела ему ничего не известно. Комментировать предъявляемые претензии он отказался.

В настоящее время, говорится в информации СК, проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается

Между тем стало известно, что они связаны с делом депутата Законодательного собрания, гендиректора строительной компании "Краснодар Сити" Андрея Сигидина, который в конце мая был заключен под стражу. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Как уже сообщалось, фирма, возглавляемая подозреваемым, участвовала в оформлении на некое юридическое лицо по ничем не обеспеченным векселям 252 квартир, 44 нежилых помещений и не менее 197 машино-мест.

Всего, по информации прокуратуры региона, застройщик привлек тогда 230 миллионов рублей, однако своих обязательств по достройке объектов не выполнил.