Суд заключил на месяц под стражу депутата Заксобрания Кубани

Сообщается, что райсуд рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "Краснодар Сити" Андрея Сигидина.

По информации крайсуда, при рассмотрении этого ходатайства были исследованы представленные следствием материалы, с учетом которых суд согласился с доводами следствия "о невозможности избрания Сигидину А.С. более мягкой меры пресечения". И поэтому принял решение о заключении его под стражу на срок один месяц до 19 июня включительно.

Напомним, депутата ЗСК, гендиректор ООО "Краснодар Сити" 37-летний Андрей Сигидин был задержан накануне. Материалы возбужденного против него уголовного дела были переданы в СУ СКР по краю сотрудниками УФСБ России по Кубани.

По данным следствия, с августа 2015 года эта фирма начала возведение жилой застройки на улице Шоссе Нефтяников в Краснодаре. Причем подозреваемый вместе с другими участниками преступной группы с целью получения финансовой выгоды за счет своей организации и граждан путем обмана и создания видимости осуществления жилой застройки заключил с подконтрольным юридическим лицом договоры участия в долевом строительстве.

Как информирует пресс-служба СУ СКР по краю, по условиям договоров подконтрольное юридическое лицо приобрело 252 жилых помещения (квартиры), не менее 44 нежилых помещений и около 197 машино-мест. Причем оплата была произведена векселями покупателя, которые ничем не обеспечен.

А всего, как утверждают в СУ СКР по Кубани, участники группы совершали под видом строительства многоквартирных жилых домов "систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести в собственность на этапе строительства недвижимое имущество". В результате, для строительства многоквартирного жилого комплекса на улице Шоссе Нефтяников фигуранты привлекли денежные средства граждан по договорам участия в долевом строительстве на сумму свыше 230 миллионов рублей.