В Ялте начался монтаж мобильного госпиталя Минобороны

В Ялте медицинский отряд спецназначения Черноморского флота завершил марш-бросок из Севастополя в Ялту и начал развертывать мобильный госпиталь на территории санатория "Крым" в Партените.

Как сообщил пресс-центр Минобороны РФ, на Южный берег Крыма прибыла колонна из 25 единиц специальной военной техники и 100 военнослужащих, которые уже приступили к установке и монтажу специального оборудования.

- Мобильный госпиталь в Ялте рассчитан на 100 коек и будет представлять собой модуль на базе каркасных сооружений, - пояснили в пресс-центре. - Он предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Для лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами и аппаратами УЗИ.

Госпитали в общей сложности на 200 коек в Ялте и Симферополе разворачиваются по поручению министра обороны Сергея Шойгу и президента РФ Владимира Путина. Для оснащения медучреждений всем необходимым в Симферополь из Ростова-на-Дону прилетели утром четыре борта Ил-76 со специалистами медицинского отряда Минобороны и медтехникой.