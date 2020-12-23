В Крыму Минобороны развернет два госпиталя для больных COVID-19

Новости

Минобороны сообщило о выздоровевших за сутки от COVID 247 военнослужащих 20:52
Семин прокомментировал сообщения об уходе Кикнадзе из "Локомотива" 20:46
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" 20:34
Смольный анонсировал смягчение ограничений при улучшении эпидситуации 20:28
СМИ: Британия и ЕС близки к соглашению о торговой сделке 20:12
Погибший журналист Михаил Бударагин оставил странное сообщение в Telegram 20:11
В Петербурге осиротевшего из-за COVID-19 ребенка перевели из реанимации 19:44
"Газпром" сообщил о сохранении статус-кво по суду с PGNIG 19:32
В Липецкой области 31 декабря объявили выходным днем 19:31
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса 19:24
ВЦИОМ: Россияне не смогли назвать лучший фильм года 19:08
Кабмин рассматривает второй пакет поддержки IT-компаний 19:06
Задержан петербуржец, проломивший голову мужчине без маски 19:05
Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России 18:50
Искусственный интеллект для записи к врачу заработал в 12 регионах 18:50
Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России 18:46
Новая версия портала госуслуг появится в марте 2021 года 18:44
Подаренную Лаврову икону передали в посольство Боснии и Герцеговины 18:41
Warner Bros. может отменить премьеру "Дюны" в интернете 18:38
В Марий Эл 31 декабря сделают выходным после рекомендации Путина 18:35
Путин поддержал идею повышения уровня МРОТ 18:30
Глава МИД Польши назначил нового посла в России 18:26
Чиновников мэрии Оренбурга заподозрили в растрате 12 млн рублей 18:20
Операторов связи накажут за непропуск сигналов с иностранных спутников 18:17
Источник: Кикнадзе покинет пост гендиректора "Локомотива" 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 20:18
Рубрика: Власть

В Крыму Минобороны развернет два госпиталя для больных COVID-19

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Два военных госпиталя для оказания помощи больным COVID-19 будут развернуты в Крыму в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Крым по итогам заседания Госсовета под руководством президента РФ Владимира Путина.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Крымский ученый спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса

- По просьбе Сергея Аксенова в ближайшие дни в Ялте и в Симферополе будут развернуты два госпиталя министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией, - сказал глава государства, отметив, что на полуострове сейчас наблюдается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

Накануне Сергей Аксенов рассказал о своем обращении к Минобороны с просьбой развернуть дополнительно госпиталь на 200 коек в Ялте и в Симферополе.

- У нас еще приедут отдыхающие на новогодние праздники (прогнозируется до 500 тысяч человек, в том числе до 100 тысяч человек в Ялте - прим. ред.), поэтому мы готовимся к тому, чтобы в курортных регионах у нас не было никаких проблем, если вдруг придется госпитализировать тяжелых больных, - сказал Аксенов.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, в Крыму сейчас развернуто в стационарах 3803 койки, из которых 2757 для больных с коронавирусом и 1046 для пациентов с внебольничной пневмонией. В Крыму за неделю в стационары госпитализировали 509 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 130 больных с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Как заявлено на сегодняшнем оперативном республиканском штабе, только за минувшую неделю от COVID-19 скончались в республике 53 человека, а за декабрь в РК зафиксировано уже 144 летальных исхода. Для сравнения: в октябре их было 75, в ноябре - 155 случаев.

В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие