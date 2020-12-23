В Крыму Минобороны развернет два госпиталя для больных COVID-19

Два военных госпиталя для оказания помощи больным COVID-19 будут развернуты в Крыму в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Крым по итогам заседания Госсовета под руководством президента РФ Владимира Путина.

- По просьбе Сергея Аксенова в ближайшие дни в Ялте и в Симферополе будут развернуты два госпиталя министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией, - сказал глава государства, отметив, что на полуострове сейчас наблюдается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

Накануне Сергей Аксенов рассказал о своем обращении к Минобороны с просьбой развернуть дополнительно госпиталь на 200 коек в Ялте и в Симферополе.

- У нас еще приедут отдыхающие на новогодние праздники (прогнозируется до 500 тысяч человек, в том числе до 100 тысяч человек в Ялте - прим. ред.), поэтому мы готовимся к тому, чтобы в курортных регионах у нас не было никаких проблем, если вдруг придется госпитализировать тяжелых больных, - сказал Аксенов.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, в Крыму сейчас развернуто в стационарах 3803 койки, из которых 2757 для больных с коронавирусом и 1046 для пациентов с внебольничной пневмонией. В Крыму за неделю в стационары госпитализировали 509 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 130 больных с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Как заявлено на сегодняшнем оперативном республиканском штабе, только за минувшую неделю от COVID-19 скончались в республике 53 человека, а за декабрь в РК зафиксировано уже 144 летальных исхода. Для сравнения: в октябре их было 75, в ноябре - 155 случаев.