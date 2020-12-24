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24.12.2020 21:31
Рубрика: Экономика

Ковид залез в карман

В каких российских городах больше зарабатывают и меньше тратят на еду
Текст: Татьяна Панина, Татьяна Ткачёва
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Зарплаты во многих крупных городах России выросли даже с поправкой на инфляцию. Больше всего - в Севастополе, на 17,5 процента.

Об этом говорится в новом исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

И что любопытно, в Севастополе на те же 17 процентов подорожал условный суточный рацион на одного едока. А это уже свежий мониторинг цен на продукты питания в российских городах в рамках общероссийского проекта "Котлета с пюрешкой". Его проводят с апреля этого года.

По-белому доходнее

Даже низкая деловая активность и непростая ситуация на рынке труда не смогли остановить рост зарплат на средних и крупных предприятиях в 50 больших городах.

Численность их населения колеблется в диапазоне от Москвы до Брянска (около 13 миллионов до 403 тысяч человек). Аналитики использовали данные по третьему кварталу 2020 года, сравнивая их с результатами за тот же период 2019-го.

Получилось, что "даже с поправкой на инфляцию зарплаты работников выросли в 49 из 50 крупнейших городов", говорится в исследовании. Реальная зарплата сократилась лишь в Липецке - на 2,2 процента. А в топ-3 кроме Севастополя вошли Махачкала, где реальные зарплаты в среднем выросли на 7,5 процента, и Хабаровск с 7,3 процента. На четвертом месте - Чебоксары. На пятом - подмосковная Балашиха. Далее с небольшими отрывами - Томск, Москва, Красноярск, Пенза и Казань.

Фото: iStock
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Но если составлять рейтинг прироста по деньгам и в номинальных зарплатах, картина будет несколько иная.

На первое место выходят москвичи: в июле - сентябре они стали получать в среднем на 8,16 тысячи рублей больше, чем годом ранее, рассчитали аналитики. Средние зарплаты на столичных крупных и средних предприятиях достигли 101 тысячи рублей "чистыми", то есть после вычета НДФЛ.

А вот Севастополь уже на втором месте: плюс 6,45 тысячи рублей. Номинальные зарплаты, которые люди получают на руки, выросли в среднем до 35,1 тысячи. Хабаровск остался на почетном третьем месте - прибавка в среднем составила 5,75 тысячи, а зарплаты поднялись до 56,3 тысячи. На четвертом месте - Санкт-Петербург, на пятом - опять Балашиха. Зато вторая по росту реальной зарплаты Махачкала заняла 10-е место.

Но в любом случае у них рост. Как, впрочем, и у средней номинальной зарплаты в Липецке - 620 рублей. Однако повышение потребительских цен "съело" этот прирост и вывело реальную зарплату в минус. То есть, несмотря на увеличение средней суммы, выданной на руки, купить на нее в третьем квартале 2020-го можно было меньше, чем годом раньше.

Дорогая котлета

В середине декабря цены на продукты питания в 39 городах страны изучили в рамках очередной волны общероссийского проекта "Котлета с пюрешкой".

В большинстве из них суточный рацион подорожал в среднем на 13 процентов. Рекордсменом стал Ростов-на-Дону, где набор ингредиентов на день вырос в цене почти на треть.

"Котлета с пюрешкой", напомним, некоммерческий проект сети региональных исследовательских компаний "Полстеры.рф". Маркетологи раз в квартал, в назначенный день, одновременно обходят магазины четырех-пяти розничных сетей (как федеральных, так и местных) и выбирают продукты по минимальным ценам.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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За основу брали, как обычно, три десятка продуктов, из которых можно приготовить определенные блюда на день. То есть условный рацион среднестатистического россиянина. Что в него входит? Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - салат из овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб. Ужин - салат "Оливье", поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.

"Самым важным итогом предновогодней волны исследования стало то, что цены выросли в 34 городах из 37. В Ростове-на-Дону рост достиг 29 процентов. В части городов с полок ушли продукты категории эконом, то есть кусочек колбасы (100 граммов. - Прим. ред.) за 30 рублей теперь не везде есть", - сообщили авторы проекта.

Самую дешевую "Пюрешку" удалось собрать в Астрахани - за 255 рублей. Второе место занял Саратов с 267 рублями и Барнаул с 270. Здесь рацион подорожал на 11 процентов. Где-то, как во Владимире (295 рублей), стоимость "Пюрешки" почти не изменилась. Где-то - подешевела на два-три процента, как в Астрахани или Архангельске.

А наиболее дорогая "Пюрешка" в декабре, как и ранее, оказалась в Якутске - 494 рубля. Зато топ-3 по дороговизне покинули Мурманск и Иркутск. Их место заняли Череповец (373 рубля - рост на 26 процентов) и Ростов-на-Дону. Москвичам "Пюрешка" обойдется в 343 рубля - на 19 процентов больше, чем в сентябре.

Перед Новым годом во многих городах с полок ушли продукты категории эконом. И колбасу по 300 рублей за килограмм не везде встретишь 

"Мы сопоставили стоимость условного суточного рациона с размером прожиточного минимума в каждом регионе в пересчете на сутки, - отметили в сети "Полстеры.рф". - В большинстве случаев на "Пюрешку" придется потратить более 80 процентов от этой суммы. В сентябре таких городов в нашем исследовании было три, в конце года - 26. Даже в Москве расходы на условный рацион составили более половины прожиточного минимума. В Воронеже - 87, в Ростове-на-Дону - 94".

Сравнили и стоимость рациона с номинальной зарплатой за месяц. В четырех городах (Пскове, Йошкар-Оле, Ставрополе и Ростове-на-Дону) питание по схеме "Пюрешки" отняло бы треть дневного заработка. Самый благополучный показатель в Москве - 11 процентов.

Комментарий

Елена Трубникова, президент FinExpertiza:

- Рост зарплат в период пандемии в основном пришелся на госсектор и крупные компании в больших городах.

Их работники оказались лучше защищены, ведь официально снизить белые зарплаты не так просто. И особенно пострадали неофициально занятые в неформальном секторе. Их работодатели могли по своему усмотрению снижать зарплату.

Обвалились заработки и на небольших предприятиях, особенно в сфере услуг. Многие работники в период карантина лишились доходов из-за простоев.

Таким образом, ущерб от коронакризиса рассредоточился по рынку труда неравномерно и сильно разнился в зависимости от территории и профессиональной сферы.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Татьяна Ткачева
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