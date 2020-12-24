В Крыму ввели новые ограничения для общепита и торговли

В Республике Крым с 25 декабря введены новые ограничения из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией. Соответствующие поправки в указ от 17 марта и"О введении режима повышенной готовности" подписал глава РК Сергей Аксенов.

С 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юрлицам и индивидуальным предпринимателям запрещего оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах,в фуд-зонах,на "островках питания". Исключение в этом сегменте общепита сделано лишь для заведений, работающих на вынос. Что касается остальных кафе и ресторанов, им помимо запрета на работу после 22 часов предписано вдвое от числа имеющихся сократить число посадочных мест при соблюдении социального дистанцирования - расстояние между столами не менее двух метров.

Также запрещена организация и проведение массовых мероприятий в торговых центрах. К ним отнесли ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные мероприятия, проводимые в закрытых помещениях. Не допускается и проведение очных групповых занятий в рамках дополнительного образования.

Всем работодателям запрещено проведение корпоративных мероприятий, причем, не только в ресторанах и кафе, но и на самих предприятиях (в структурных подразделениях, производственных столовых, актовых залах и так далее).

Ранее глава РК Сергей Аксенов на пресс-конференции заявил о вероятном запрете работы фуд-кортов.

- Роспотребнадзор выступает за ограничение работы фуд-кортов, особенно сейчас, в сезон,- сказал глава РК. - Это тоже место массового скопления людей. Минпромполитики вчера выезжали и проверили, но пока столпотворений нет. Мы с Роспотребнадзором в ручном режиме проводим переговоры с торговыми сетями, как эту ситуацию ограничить.

За последние сутки коронавирусная инфекция подтверждена в регионе у 355 человек.