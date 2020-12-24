В Ростове для новогодних корпоративов потребуют тесты на COVID-19

В Ростовской области желающим поучаствовать в новогодних корпоративах придется предоставить результаты теста на COVID-19. При этом деятельность ресторанов и других заведений общепита будет ограничена по времени - с 10:00 до 22:00.

"Добавлено условие для всех гостей иметь при себе свежий (не более 72 часов) отрицательный результат теста на коронавирус. Тест может быть проведен любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем", - уточнили в пресс-службе главы региона.

Ограничения будут действовать с 25 декабря по 14 января включительно.

За исключением кинотеатров приостановлена деятельность объектов, предназначенных для развлечения и досуга, в том числе аквапарков.