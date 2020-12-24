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24 декабря 2020 г.

Постановление правительства Ростовской области от 24 декабря 2020 года № 385 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 18.12.2020 № 1-38553 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244) изменения согласно приложению.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 25 декабря 2020 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев


Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 24.12.2020 № 385

Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244)

В пункте 4:

1. Подпункт 4.11 изложить в редакции:

"4.11. Работу предприятий общественного питания, в том числе расположенных в гостиницах и иных средствах размещения, с 25 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г. (включительно) в период с 22:00 до 7:00, за исключением доставки заказов, включая доставку в номера гостиниц, а также обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий.

Положения настоящего подпункта не распространяются на деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, аэропортов, автозаправочных станций, а также в помещениях работодателей при предоставлении услуг общественного питания своим работникам.".

2. Подпункт 4.13 изложить в редакции:

"4.13. Оказание услуг предприятиями общественного питания при проведении корпоративных и иных торжественных мероприятий, за исключением оказания таких услуг в отдельных кабинетах (комнатах) площадью из расчета не менее 4 кв. метров на 1 человека, оборудованных не более 10 посадочными местами, при наличии у участников мероприятия отрицательных тестов на COVID-19 (проведенных любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации), полученных не ранее чем за 72 часа до проведения мероприятия.".

3. Дополнить подпунктами 4.23 - 4.27 следующего содержания:

"4.23. Проведение работодателями любых массовых мероприятий, в том числе праздничных, с участием работников.

4.24. Оказание образовательных услуг с 25 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. (включительно) по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в помещениях организаций дополнительного образования. Образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программам для детей осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.25. Работу аквапарков с 28 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г. (включительно).

4.26. Проведение массовых сцен с участием зрителей в ходе зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе праздничных, с 25 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г. (включительно).

4.27. Деятельность объектов, предназначенных для развлечения и досуга (за исключением кинотеатров), в том числе предприятий общественного питания, если указанные объекты расположены в торгово-развлекательных центрах и не имеют отдельного входа для посетителей.".



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