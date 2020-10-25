Постановление правительства Ростовской области от 23 октября 2020 года № 114 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86) изменение, изложив его в следующей редакции:

"ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2020 № 272

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 "О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", на основании постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9, предписания Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 29.03.2020 № 117, предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 26.03.2020 № 01/3653, от 30.03.2020 № 01/3921, от 03.04.2020 № 1/4284, от 08.04.2020 № 1/4642, от 13.04.2020 № 1/5046, от 13.04.2020 № 1/5083, от 25.04.2020 № 1/6250, от 29.04.2020 № 1/6603, от 07.05.2020 № 1/7443, от 12.05.2020 № 10-63/7916, от 09.07.2020 № 1/15323, от 30.07.2020 № 1/17728, от 04.08.2020 № 1/18068, от 20.08.2020 № 04-57/19963, от 08.10.2020 № 1-26338, с учетом письма Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 17.04.2020 № 1/5538, во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-П12-2363кв Правительство Ростовской области постановляет:

1. Обязать:

1.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в общественных местах, за исключением общественного транспорта и легкового такси, мест их работы, учебы.

1.2. Граждан носить лицевые маски либо респираторы с соблюдением требований, предусмотренных приложением № 1 к настоящему постановлению:

1.2.1. При проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и междугороднего сообщения, в том числе такси.

1.2.2. На станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и междугороднего сообщения.

1.2.3. При посещении:

аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, зданий, строений, сооружений, в помещениях которых функционируют организации, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

государственных органов, органов местного самоуправления, иных муниципальных органов и подведомственных им предприятий и учреждений;

зданий (строений, сооружений) автомобильных и железнодорожных вокзалов, аэропортов;

рынков, стадионов, скверов, детских площадок, зон рекреационного назначения в границах городских территорий, зон любых территорий, используемых и предназначенных для отдыха и туризма.

1.3. Граждан, за исключением граждан, указанных в подпункте 1.4 настоящего пункта, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

ухода за близкими родственниками, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными, либо находящимися на иждивении, либо нуждающимися в постоянном постороннем уходе, либо близкими родственниками в возрасте 65 лет и старше или имеющими хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

доставки продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров близким родственникам в возрасте 65 лет и старше или имеющим хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ростовской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, лицами, обеспечивающими: охрану и содержание зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисление и выплату заработной платы;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением. К ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг также относится ближайший розничный рынок;

следования к жилым, дачным, садовым домам, а также к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно к месту проживания (пребывания) (при наличии документов, подтверждающих право пользования указанными объектами). При этом совместно с гражданином к указанным объектам могут следовать члены его семьи;

обращения супруга (супруги), близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, за оформлением услуг по погребению и их участия в погребении, посещения мест погребения;

следования к месту (от места) проведения голосования на выборах, мероприятий, проводимых в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах, проводимых на территории Ростовской области, Российской Федерации, совершения иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах (за исключением публичных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (кроме пикетирования);

следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях государственный орган или к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания (пребывания) по находящемуся в их производстве делу (при наличии повестки (извещения) суда, государственного органа (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об административных правонарушениях);

следования к месту участия в производимых в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке процессуальных действиях (и обратно к месту проживания (пребывания) (при наличии повестки, вызова органа следствия, дознания);

следования в образовательную организацию (и обратно) с целью получения образовательных услуг, документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, прохождения единого государственного экзамена, а также подачи документов в целях приема в образовательную организацию;

занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, в том числе на спортивных площадках;

прогулок при условии соблюдения социального дистанцирования;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

1.4. Граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью (за исключением профилактических осмотров и диспансеризации) и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

ухода за близкими родственниками, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными, либо находящимися на иждивении, либо нуждающимися в постоянном постороннем уходе, либо близкими родственниками в возрасте 65 лет и старше или имеющими хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

доставки продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров близким родственникам в возрасте 65 лет и старше или имеющим хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ростовской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, лицами, обеспечивающими: охрану и содержание зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисление и выплату заработной платы;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. К ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг также относится ближайший розничный рынок;

следования к жилым, дачным, садовым домам, а также к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно к месту проживания (пребывания) (при наличии документов, подтверждающих право пользования указанными объектами). При этом совместно с гражданином к указанным объектам могут следовать члены его семьи;

обращения супруга (супруги), близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, за оформлением услуг по погребению и их участия в погребении, посещения мест погребения;

следования к месту (от места) проведения голосования на выборах, мероприятий, проводимых в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах, проводимых на территории Ростовской области, Российской Федерации, совершения иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах (за исключением публичных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (кроме пикетирования);

следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях государственный орган или к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания (пребывания) по находящемуся в их производстве делу (при наличии повестки (извещения) суда, государственного органа (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об административных правонарушениях);

следования к месту участия в производимых в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке процессуальных действиях (и обратно к месту проживания (пребывания) (при наличии повестки, вызова органа следствия, дознания);

следования в образовательную организацию (и обратно) с целью получения образовательных услуг, документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, прохождения единого государственного экзамена, а также подачи документов в целях приема в образовательную организацию;

прогулок при условии соблюдения социального дистанцирования;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

2. Установить, что ограничения, предусмотренные подпунктами 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего постановления, не распространяются на:

2.1. Лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности Ростовской области, муниципальные должности, руководителей и работников государственных органов, органов местного самоуправления и иных муниципальных органов.

2.2. Руководителей и работников государственных и муниципальных предприятий и учреждений.

2.3. Работников здравоохранения.

2.4. Депутатов, их помощников.

2.5. Членов избирательных комиссий.

2.6. Добровольцев (волонтеров).

2.7. Работников организаций, указанных в подпунктах "а", "г", "д" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239:

непрерывно действующие организации. Положения настоящего абзаца применяются с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и дополнений к ним, размещенных на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации https://rosmintrud.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ростовской области:

перевести работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, на дистанционную работу;

перевести не менее 30 процентов работников с учетом лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, на дистанционную работу;

при поступлении запроса Оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области и (или) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

подавать в информационно-аналитическую систему "Общероссийская база вакансий "Работа в России" сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оперативно, в день соответствующего изменения;

обеспечить информирование работников о необходимости ношения лицевых масок либо респираторов (в том числе путем размещения объявления на входе в здания, строения, сооружения, общественный транспорт посредством односторонней громкоговорящей связи, а также с использованием "бегущей строки");

не допускать работников в занимаемые здания, строения, сооружения, а также служебные транспортные средства без лицевых масок либо респираторов;

обеспечить работников лицевыми масками либо респираторами, в том числе путем их выдачи при входе в занимаемые здания, строения, сооружения; посадке в служебные транспортные средства, и контролировать их использование;

обеспечить соблюдение рекомендаций для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных в приложении № 3 к настоящему постановлению;

воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, других субъектов Российской Федерации, а также ограничить выезд за пределы Ростовской области работников, работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер.

Положения абзацев второго, третьего настоящего пункта не распространяются на:

работодателей, являющихся работодателями для лиц, указанных в подпунктах 2.1 - 2.7 пункта 2 настоящего постановления;

работодателей, включенных в перечень системообразующих организаций российской экономики и (или) перечень системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную стабильность в Ростовской области;

положения абзацев второго, третьего настоящего пункта не применяются в отношении работников, выполнение которыми определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, невозможно.

4. Приостановить на территории Ростовской области:

4.1. Проведение в медицинских организациях профилактических осмотров и диспансеризации граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4.2. Оказание в государственных областных и муниципальных медицинских организациях плановой медицинской помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента, за исключением случаев оказания плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, а также оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

4.3. Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием зрителей в закрытых помещениях, за исключением случаев, указанных в подпункте 4.4 настоящего пункта.

4.4. Проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей в количестве более 30 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест.

4.5. Проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами и с заполняемостью посадочных мест более 40 процентов.

4.6. Продажу билетов в кинотеатры, театры, музеи, на выставки иным способом, кроме дистанционного.

4.7. Выход транспорта с вокзалов, станций при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным, межрегиональным маршрутам при отсутствии у 100 процентов пассажиров лицевых масок (респираторов). При этом на вокзалах и станциях создать условия для приобретения пассажирами лицевых масок (респираторов).

4.8. Работу ночных клубов.

4.9. Оказание услуг прогулочных судов.

4.10. Деятельность, связанную с эксплуатацией детских игровых площадок, расположенных в торговых объектах, в том числе торговых центрах.

4.11. Работу предприятий общественного питания в период с 22:00 до 7:00, за исключением доставки заказов, а также обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий.

Положения настоящего подпункта не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории аэропорта "Платов".

4.12. Оказание услуг общественного питания в фуд-кортах.

4.13. Оказание услуг предприятиями общественного питания при проведении корпоративных и иных торжественных мероприятий, за исключением оказания таких услуг в отдельных кабинетах (комнатах), площадью из расчета не менее 4 кв. метров на 1 человека и оборудованных не более 10 посадочных мест.

4.14. Работу танцевальных залов (площадок), в том числе в предприятиях общественного питания.

4.15. Работу ярмарок в части реализации непродовольственных товаров, организуемых на территории городских населенных пунктов (статья 4 Областного закона от 25.07.2005 № 340-ЗС "Об административно-территориальном устройстве Ростовской области").

4.16. Курение кальянов в общественных местах.

4.17. Осуществление личного приема граждан в государственных органах Ростовской области, органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и предприятиях, за исключением избирательных комиссий, являющихся государственными органами Ростовской области.

4.18. Организацию и проведение публичных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (кроме пикетирования).

5. При проведении иных мероприятий, не указанных в пункте 4 настоящего постановления, не допускать заполняемость помещений из расчета менее 4 кв. метров на 1 человека.

6. Хозяйствующим субъектам при осуществлении торговой деятельности:

ограничить нахождение в торговых залах граждан исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв. метров на 1 человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТом Р 51303-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст;

обеспечить бесперебойное обслуживание граждан с применением всей контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации";

исключить случаи обслуживания покупателей без лицевых масок (респираторов).

Положения настоящего пункта не распространяются на торговую деятельность, осуществляемую дистанционным способом.

7. Общеобразовательным и профессиональным образовательным организациям, расположенным на территории Ростовской области, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее - образовательные организации), перевести в дистанционный формат реализацию дополнительных образовательных программ для лиц, не являющихся обучающимися данных образовательных организаций.

8. Организации, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, обязаны:

обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принятых в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующих отраслях (сферах) (при их наличии);

обеспечить информирование граждан о необходимости ношения лицевых масок либо респираторов (в том числе путем размещения объявления при входе в занимаемые здания, строения, сооружения, общественный транспорт посредством односторонней громкоговорящей связи, а также с использованием "бегущей строки");

не допускать граждан в занимаемые здания, строения, сооружения, транспортные средства без лицевых масок либо респираторов;

обеспечить гражданам при входе в занимаемые здания, строения, сооружения возможность обрабатывать руки кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

9. Организации, чья деятельность временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, вправе сохранить присутствие на рабочих местах лиц, обеспечивающих: охрану и содержание зданий, строений, сооружений, в помещениях которых осуществляется деятельность организации; поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей; начисление и выплату заработной платы.

10. Государственным органам, органам местного самоуправления и иным органам, организациям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан:

обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

обеспечить возможность обработки рук антисептиками при входе в здание (строение, сооружение), в котором располагается орган, организация, через дозаторы или с помощью дезинфицирующих салфеток.

11. Организациям, предоставляющим коммунальные услуги, ресурсоснабжающим организациям, организациям, предоставляющим услуги связи:

исключить приостановление или ограничение предоставления коммунальных и иных услуг по причине наличия у потребителя задолженности по договору о предоставлении таких услуг;

рекомендовать в указанный период не применять мер ответственности за несвоевременное исполнение потребителями обязательств по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и услуг связи.

12. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами, советам многоквартирных домов обеспечить выполнение мероприятий по санитарной обработке не менее 1 раза в сутки с использованием дезинфицирующих средств помещений общего пользования многоквартирных домов, в том числе перил, ручек дверей, выключателей, с применением работниками индивидуальных средств защиты.

13. Рекомендовать религиозным объединениям приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Исключить проведение религиозных обрядов и церемоний вне мест их совершения.

14. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) со дня введения режима повышенной готовности и до особого распоряжения действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления функций) подлежат продлению на 30 дней со дня прекращения режима повышенной готовности.

Положения настоящего пункта применяются к деятельности органов государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области и подведомственных им учреждений и предприятий, связанной с предоставлением ими государственных и иных услуг (осуществлением функций).

15. Министерству труда и социального развития Ростовской области (Елисеева Е.В.) совместно с органами местного самоуправления организовать предоставление мер социальной поддержки гражданам независимо от наличия у них задолженности по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и услуг связи.

16. Министерству здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.):

16.1. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации провести подготовительные мероприятия и обеспечить в течение 10 дней перевод в режим полной готовности системы здравоохранения Ростовской области.

16.2. Обеспечить готовность отдельных медицинских помещений, оснащенных необходимым оборудованием и персоналом соответствующей квалификации.

16.3. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

17. Главам администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области:

организовать социальное сопровождение одиноко проживающих граждан в возрасте 65 лет и старше с привлечением социальных работников, волонтеров, студентов, представителей общественных организаций;

проинформировать граждан в возрасте 65 лет и старше о контактных данных (Ф.И.О., телефон) лица, его сопровождающего.

18. Главам администраций городских округов, городских и сельских поселений обеспечивать выполнение мероприятий по санитарной уборке общественных пространств с применением работниками индивидуальных средств защиты и привлечением специализированной техники государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом". График выполнения указанных мероприятий утверждается управлением ветеринарии Ростовской области.

19. В целях настоящего постановления к организациям приравниваются индивидуальные предприниматели.

20. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

21. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

22. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев





Приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

Требования при использовании гражданами лицевых масок, респираторов

1. Тщательно закреплять лицевую маску (респиратор), обеспечив плотное прилегание к лицу с закрытием подбородка, рта, носа, без оставления зазоров.

2. Менять влажную или отсыревшую лицевую маску на новую, сухую.

3. Заменять лицевую маску через 2 - 3 часа постоянного использования. При этом одноразовые лицевые маски повторному использованию не подлежат.

4. Повторно использовать многоразовую лицевую маску только после ее обработки. Обработка многоразовых лицевых масок в домашних условиях производится путем стирки с мылом или моющим средством, затем использования парогенератора или утюга с функцией подачи пара и последующего проглаживания утюгом.

5. Применять респиратор согласно прилагаемой к нему инструкции.

6. Утилизировать использованные одноразовые лицевые маски, респираторы, помещая их в отдельный пакет, который необходимо герметично закрывать. Пакет с использованной одноразовой лицевой маской, респиратором помещать в контейнер для сбора твердых коммунальных отходов.





Приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, 18.3 - 18.5.

6. Новообразования из числа**:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и властного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 3 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

Рекомендации для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Обеспечить проведение следующего комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий:

1. Проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными антисептиками, использование защитных медицинских масок и другое).

2. Контроль температуры тела работников по прибытию на рабочее место и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронными, инфракрасными термометрами, переносными тепловизорами) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

3. Предоставление по прибытию на рабочее место возможности обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

4. Организацию дистанционного режима работы (на дому) для работников.

5. Уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и тому подобное), во всех помещениях с кратностью обработки каждые два часа. Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке: хлорсодержащие препараты (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 процента, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 процента, гипохлорит кальция (натрия) - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,5 процента), средства на основе дихлорантина (в концентрации активного хлора в рабочем растворе 0,05 процента), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0 процента), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ), четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 процента), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 процента), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 процента), для поверхностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70 процентов.

6. Наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (масок, респираторов).

7. Регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений.

8. Применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).

9. Соблюдение работниками социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответсвующей территории (включая прилегающую территорию).

10. Информирование работниками о наличии контактов с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

11. Контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому.

12. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) в случаях контакта с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также при возвращении работников из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

13. При наличии столовой для питания работников:

обеспечение по возможности использования посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

проведение при использовании посуды многократного применения ее обработки специализированными моечными машинами в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут, или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

14. При отсутствии столовой для питания работников:

обеспечение приема пищи работниками только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

при отсутствии комнаты приема пищи обеспечение помещением для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), наличием мыла и кожных антисептиков, организовав его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 24 октября 2020 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Губернатора Ростовской области И.А.Гуськов







