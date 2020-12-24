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24.12.2020 11:05
Рубрика: Происшествия

На Урале в работе водителя попавшего в ДТП автобуса нашли нарушения

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники технадзора ГИБДД в ходе предварительного разбирательства выявили ряд нарушений в работе водителя автобуса "Богдан", который перевозил рабочих и попал в ДТП на Селькоровской в Екатеринбурге.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Напомним, около восьми утра транспорт с пассажирами двигался со стороны Симской в сторону Мусоргского и врезался в стоящий на обочине грузовой тягач International 9800, шофер которого в это время проверял свою машину на предмет технической неисправности.

"В салоне автобуса находились около 30 пассажиров. Пострадали десять человек: девять мужчин и женщина. Всем оказывается медпомощь в больницах. В основном травмы - это ушибы и ссадины, информация уточняется", - передает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

У 49-летнего шофера автобуса стаж за рулем немалый - 14 лет. За нарушение ПДД он раньше не привлекался. Он пояснил стражам порядка, что ехал со скоростью около 30 километров в час, увидел, что на его полосе стоит припаркованный грузовик, и хотел перестроиться в левый ряд, но не смог: он был занят машинами.

"В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что у водителя автобуса нет техосмотра, полиса ОСАГО, отсутствовал путевой лист и тахограф. Возбуждены административные производства. Сотрудники технадзора ГИБДД выясняют, кому принадлежит автобус", - говорится в сообщении полицейского ведомства.

Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе дознания.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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