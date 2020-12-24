Ростуризм: На восстановление внутреннего туризма уйдет весь 2021 год

"Рассчитываем, что восстановление внутреннего туризма в следующем году продолжится. Все будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться. Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей", - сказала глава Ростуризма.

Она отметила, что оборот отрасли зависит от въездных потоков. "Въездные потоки, не думаю, что восстановятся раньше 2022 года. А если говорить о таких активных туристических потоках, не думаю, что это произойдет раньше второго полугодия следующего года", - добавила она.