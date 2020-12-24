Ростуризм предложил включить в программу кешбэка санатории всей страны

Ростуризм предложил включить в программу туристического кешбэка весь санаторно-курортный комплекс России, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"У нас было и остается предложение включить санаторно-курортный комплекс, санатории всей страны в программу туристического кешбэка", - сказала она в интервью ТАСС. Как пояснила Догузова, в этом году а программе смогли участвовать только те санатории, которые прошли классификацию.

Программа туристического кешбэка предполагает возврат туристам, купившим туры по России 20% стоимости покупки. В 2020 году прошло два этапа распродаж туров с кешбэком.