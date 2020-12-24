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24.12.2020 12:02
Рубрика: Экономика

Ростуризм предложил включить в программу кешбэка санатории всей страны

Текст: Евгений Гайва

Ростуризм предложил включить в программу туристического кешбэка весь санаторно-курортный комплекс России, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Программа кешбэка за поездки по России продолжится в 2021 году

"У нас было и остается предложение включить санаторно-курортный комплекс, санатории всей страны в программу туристического кешбэка", - сказала она в интервью ТАСС. Как пояснила Догузова, в этом году а программе смогли участвовать только те санатории, которые прошли классификацию.

Программа туристического кешбэка предполагает возврат туристам, купившим туры по России 20% стоимости покупки. В 2020 году прошло два этапа распродаж туров с кешбэком.

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