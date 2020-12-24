СК просит отправить под стражу пятерых бывших соратников Марцинкевича

В четверг в Басманный суд поступили материалы следствия с ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2021 года Андрея Кайля, Павла Хрулева, Максима Хотулева, Александра Лысенко и Алексея Гудилина. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская. По ее словам всем пятерым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, ж, л" ч.2 ст.105 УК РФ.

Накануне официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о задержании шести человек, которые обвиняются в убийствах в начале 2000-х. Всем им предъявлено обвинение в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды. Показания по ним дал следствию Максим Марцинкевич, когда находился под стражей. По данным СК, бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" и "Реструкт" Марцинкевич был одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве.

В среду вечером Басманный суд отправил под арест шестого фигуранта дела - Семена Токмакова

По данным ЦОС ФСБ, Токмаков при задержании оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников спецслужбы никто не пострадал. В дальнейшем Токмаков начал сотрудничать со следствием и дал признательные показания по убийству в декабре 2003 года двух мигрантов в Москве.