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23.12.2020 15:24
Рубрика: Происшествия

Задержаны шесть человек за убийства на национальной почве

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет объявил, что с помощью ФСБ и МВД задержаны шесть человек: в начале 2000-х годов они совершали тяжкие преступления, вплоть до убийств выходцев из Центрально-Азиатского региона. Брали их в Москве, Сочи и Тюмени.

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Всем уже предъявлены обвинения в "совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды".

В СК рассказали, что собрать необходимые доказательства удалось во время расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена в интернете летом 2007 года.

- Убийство было совершено за несколько месяцев до этого вблизи подмосковного города Королева группой лиц с целью пропаганды националистической идеологии. Одним из тех, кто принимал в нем непосредственное участие, был бывший лидер праворадикальных объединений Максим Марцинкевич, - рассказали в СК.

Именно Марцинкевич дал показания о совершении "совместно с иными участниками националистических организаций и других убийств в 2002-2006 годах". Он же согласился показать места захоронения жертв.

Так, в августе 2020 года в Смоленской области при проверке показаний Марцинкевича были обнаружены скелетированные останки двух человек с признаками насильственной смерти. Установлено, что это убийство было совершено осенью 2003 года.

В сентябре текущего года Марцинкевич совершил суицид.

- Несмотря на давность преступлений, их первоначальную неочевидность, проведенный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволил собрать улики, указывающие на причастность задержанных лиц к преступной деятельности, - объяснили в следственном ведомстве.

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Во время обысков дома у задержанных нашли огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистскую агитационную атрибутику. Один из задержанных - бывший лидер одной из националистической организации Токмаков - в ходе допроса рассказал еще о нескольких убийствах.

- Речь шла об убийстве в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения, части тел которых были выброшены на территории района Гольяново в Москве. Таким образом, на данный момент следствием получены доказательства об убийстве шести человек, - подытожили в СК.

Расследование продолжается. В СК сказали, что ищут других соучастников.

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