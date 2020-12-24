Toyota Land Cruiser покидает рынок, которому обязан существованием

Внедорожники Toyota Land Cruiser J20 официально покидают рынок США и Канады, сообщает издание Car and Driver, ссылаясь на ответ компании на направленный им запрос.

Поставки внедорожников Land Cruiser будут прекращены в 2021 году после предстоящей смены поколения.

"Несмотря на то, что модель после смены 2021 модельного года не будет представлена в США, мы останемся привержены сегменту больших внедорожников и продолжим искать возможность для достойного представления славного имени Land Cruiser и его богатых традиций покорения бездорожья," - говорится в сообщении компании.

Land Cruiser не только неизменно присутствовал на рынке США с 1955 года, в значительной мере образ Land Cruiser, каким его знают во всем мире сегодня, массивный полноразмерный внедорожник с 8-цилиндровыми моторами - сложился под влиянием предпочтений американских потребителей.

Последние 20 лет продажи Land Cruiser в Северной Америке были ничтожными, спрос сместился к более универсальным и практичным кроссоверам, а ставший слишком дорогим Land Cruiser фактически перешел в разряд экзотики.

Неизменно делящий с Land Cruiser шасси и кузов Lexus LX останется в североамериканской гамме компании и после смены поколения, которая также произойдет в 2021 году.