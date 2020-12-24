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24.12.2020 17:09
Рубрика: В мире

В Аргентину доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Самолет, на борту которого находится первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", приземлился в Аргентине.

Фото: EPA
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"Это самый большой объем вакцины от коронавируса, доставленный в латиноамериканскую страну", - сообщается в аккаунте производителей препарата в Twitter.

Как ранее писала "РГ", из Москвы самолет забрал не только вакцину, но и членов официальной аргентинской делегации, работавшей в последние недели в столице с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций.

Теперь властям Аргентины понадобится три-четыре дня для того, чтобы завершить всю логистику. То есть доставить препарат в пункты вакцинации. Если на этом этапе не будет никаких осложнений, то первые прививки будут поставлены еще до 31 декабря. Ожидается, что первыми вакцину получат медики.

В мире Южная Америка Аргентина Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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