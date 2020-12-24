В Конгрессе США намерены преодолеть вето Трампа на оборонный бюджет

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала "безрассудным" решение действующего президента Дональда Трампа заблокировать проект военного бюджета на 2021 финансовый год объемом 740 миллиардов долларов.

По ее словам, 28 декабря конгрессмены соберутся на заседание. "Палата представителей на двухпартийной основе преодолеет вето", - цитирует ТАСС Пелоси.

Напомним, в среду Трамп раскритиковал оборонный бюджет, отметив отсутствие в нем "мер, обеспечивающих национальную безопасность". Забракованный хозяином Белого дома документ предусматривает пакет антироссийских санкций, а также санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.